Karneval Umsturz in Prüm: Die Schande des Johannes R.!

Längst waren sogar Ort und Uhrzeit durchgesickert: Um exakt 11.11 Uhr, so hatte das Investigativteam der Tierischen Volksfront ermittelt, sollte es eine Attacke auf die Stadtbürgermeisterei geben. Mitten in der City, direkt am Hahnplatz. Und vor aller ungläubig starrenden Augen.