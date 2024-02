LIVE Fastnacht in der Region Trier Helau! Rathäuser eingenommen, melden die Narren

Trier · Das Konfetti fliegt durch die Luft, dem Regen wird getrotzt. Die Rathäuser sind jetzt in der Hand der Jecken, Narren und Möhnen. Überall wird gefeiert und die Schlipse fallen in Massen. Viele Fotos, Videos und Infos zum Weiberdonnerstag in der Region gibt es in unserem Live-Ticker.

08.02.2024 , 12:03 Uhr

Weiberfastnacht 2024: Rathaussturm in Prüm: Die Möhnen haben die Macht übernommen. Foto: Fritz-Peter Linden