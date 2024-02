Das war Fastnacht 2024 Karneval in der Region Trier: Die schönsten Fotos von den Umzügen

Das jecke Treiben hat seinen Höhepunkt erreicht. Los ging es am Weiberdonnerstag mit dem Sturm auf die Rathäuser. Am Wochenende und am Rosenmontag standen dann viele Umzüge in der Region auf dem Programm. Und auch heute wird noch gefeiert. Die aktuellen Infos in unserem Liveblog. Zum Rosenmontagszug in Trier finden Sie übrigens viele Fotos und Eindrücke in einem eigenen Live-Ticker, der hier zu finden ist.