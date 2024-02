LIVE Fastnacht in der Region Trier Über den Regen lächeln die Jecken nur - Und feiern am Trierer Hauptmarkt mit den Hofnarren

Trier · Viele bunte Kostüme leuchten auf dem Plätzen in der Region, genauso wie die vielen bunten Regenschirme. Den Narren ist’s egal, sie lassen sich den Spaß nicht verderben und tanzen bei der Party auf dem Trierer Hauptmarkt. Viele Fotos, Videos und Infos zum Weiberdonnerstag in der Region gibt es in unserem Live-Ticker.

08.02.2024 , 13:44 Uhr

Weiberfastnacht 2024: Impressionen von der Erstürmung des Trierer Rathauses durch Stadtprinz Thomas III. vom Heuschreck. Foto: Roland Morgen