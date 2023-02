Live-Ticker : Fastnacht am Wochenende: So wird in der Region gefeiert (Fotos)

Schon am Donnerstagnachmittag haben sich die Narren in Veldenz auf den Weg gemacht. Fünf Wagen und sieben Fußgruppen haben dabei die zahlreichen Besucher am Straßenrand , meist die Kinder, mit Bonbons und anderem Süßigkeiten versorgt. Mit dabei war auch diese Piratengruppe. Foto: Strouvelle Christoph

In Wittlich, Trier, Prüm und anderen Orten der Region haben die Jecken das Sagen und ziehen durch die Straßen. Bilder von den Umzügen an diesem Wochenende findet ihr hier in unserem Live-Ticker.

In vielen Städten in Rheinland-Pfalz haben an diesem Donnerstag Jecken, Narren und Möhnen wieder das Kommando übernommen.

Mit der Erstürmung von Rathäusern unter anderem in Wittlich und Proklamationen wie in Trier hat die heiße Phase des Karnevals begonnen. Am Wochenende geht die Feier mit verschiedenen Umzügen in der Region weiter. Höhepunkt ist de Rosenmontagszug in Trier.