LIVE Fastnacht in der Region Trier Helau, die Jecken stürmen wieder die Rathäuser

Trier · In vielen Städten in der Region Trier übernehmen heute Jecken, Narren und Möhnen wieder das Kommando. Mit der Erstürmung von Rathäusern und Proklamationen beginnt die heiße Phase des Karnevals. Alles zum närrischen Treiben in unserem Live-Ticker.

08.02.2024 , 08:00 Uhr

Weiberfastnacht 2023 in Trier: Fete auf dem Hauptmarkt, hier mit der Leiendecker-Bloas. (Archivfoto) Foto: Roland Morgen