Alles rund um Fastnacht : Liveticker zum Karneval in der Region: Jetzt regieren die Narren! (Fotos/Video)

Liveticker zum Karneval in der Region: Jetzt regieren die Narren! (Fotos/Video)

Liveblog Trier/Region Auf in die fünfte Jahreszeit! Wir feiern Fastnacht mit euch. Und ihr könnt live dabei sein. Unsere Reporter tickern aus der ganzen Region für euch.

Helau! aus Trier - Die Party am Trierer Hauptmarkt ist in vollem gange. Bunte Kostüüme, Musik, Schunkeln - die fünfte Jahreszeit läuft auf Hochtouree, auch wenn das Wetter alles von den Jecken abverlangt. Es regnet.

In Wittlich haben die Möhnen die Macht per Leiter an sich gerissen. Sie sind ganz frech ins Rathaus eingestiegen und feiern nun ausgelassen mit den jecken vor Ort.