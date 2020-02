Karneval : Biomüll bringt die Burgnarrenparty zum Beben

Gerolstein Bei den Jecken im vollbesetzten Rondell in Gerolstein ist das Abfalltheater Topthema. Höhepunkt der gelungenen Kappensitzung ist ein Schlager.

Wenn die Burgnarren zur Kappensitzung laden, ist die Bude voll. In diesem Jahr hat die Gerolsteiner Karnevalsgesellschaft auf die beengten Platzverhältnisse der vergangenen Jahre reagiert und eine Trennwand des Rondells versetzen lassen. Das sieht gut aus – kuschelig eng, aber gemütlich wird es am Abend dennoch: Rund 500 kostümierte Jecken wollen mitfeiern.

Gleich zu Beginn gibt es eine Überraschung: Der ehemalige Sitzungspräsident Thomas Krämer geht in die Bütt und thematisiert, was die Menschen im Vulkaneifelkreis seit Wochen bewegt: das Chaos um die Abschaffung der Bio-Tonne und die Folgen. Für Krämer ist die abendliche Suche nach einem noch nicht überfüllten Bio-Müll-Container in Gerolstein eindeutig eine Belebung der Wirtschaft – der Schankwirtschaft. „Endlich eine hieb- und stichfeste Ausrede für Männer, abends um die Häuser zu ziehen. Wenn ich Gastwirt wäre, würde ich dafür sorgen, dass der Container vor meiner Kneipe steht.“ Was dann folgt, ist Karneval in Reinform: Krämer hat Helene Fischers Lied „Atemlos durch die Nacht“ endlich einen sinnvollen Text verpasst, der das leidige Müllthema auf den Punkt bringt. „Ahnungslos, schlecht gemacht – wir sind doof, habt ihr gedacht“, singt er. Der ganze Saal singt lauthals mit, der Karnevals-Hit der Session ist geboren.