Hochstimmung nach Tief Friederike

(red) Die Karnevalsfreunde der „Pelmer Ulkvögel“ haben ihre Kappensitzung mit rund 300 Jecken bei winterlichen Bedingungen in der Mehrzweckhalle gefeiert. Das diesjährige Motto „In Pelm jeht et rond“ greift die baldige Straßenveränderung der B 410/Kirchweilerstraße in Pelm auf. Der Orden spiegelt den Neubau des Kreisverkehrs wider. Pünktlich um 20.11 Uhr begrüßte die Sitzungspräsidentin Bianca Molitor in Begleitung des Spielmannszugs der Funken, des Elferrats, des Vorstands und den Möhnen die Veranstaltung. Solomariechen Svenja Heinzen ließ mit ihrem Tanz die Herzen des Publikum höher schlagen. Monika Römer aus Gillenfeld lieferte eine solide und lustige Büttenrede. Ihre komplette Gage kommt dem sozialen Projekt „Bolivien-Hungermarsch“ zugute.