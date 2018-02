Jecken feiern in Niederehe

Zum legendären Sonntagsumzug der Karnevalsgesellschaft Hönselnarren in Niederehe fanden sich aus nah und fern viele buntgekleidete Zuschauer entlang der Strecke ein. 18 närrische Fußgruppen und Wagen zeigten, wie kreativ die Teilnehmer waren. Der Karnevalsumzug lockte wie in jedem Jahr viele Neugierige an. Zum legendären Sonntagsumzug der Karnevalsgesellschaft Hönselnarren in Niederehe fanden sich aus nah und fern viele buntgekleidete Zuschauer entlang der Strecke ein. 18 närrische Fußgruppen und Wagen zeigten, wie kreativ die Teilnehmer waren. Der Karnevalsumzug lockte wie in jedem Jahr viele Neugierige an. weniger

