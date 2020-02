Kostenpflichtiger Inhalt: Fastnacht : In Lissendorf sind die Narren los

Fastnachtsumzug Lissendorf. Foto: TV/Vladimir Nowakowski

Lissendorf (now) Beste Laune beim Umzug in Lissendorf: Zehn Wagen und sechs Fußgruppen ziehen durch die Hauptstraße und sorgen bei den wetterfest eingepackten Narren am Straßenrand für Stimmung. Den Jüngsten unter ihnen ist der Kamelle-Regen sowieso wichtiger, als jede Wetterwarnung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Vladimir Nowakowski