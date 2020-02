Karneval: MüKaRoOs im Land der 1000 Träume

Sitzungspräsident und erster Vorsitzender Rene Weber (links) ernennt Et Hühldöppe zum Ehrengast auf Lebenszeit. Foto: tv/Jochen Zimmer

Gerolstein/Mürlenbach Ein Sitzungsprogramm mit bekannten Größen aus dem Kölner und Aachener Karneval, serviert mit lokalen Showacts, gab es auf der Prunksitzung des KV MüKaRoOs.

Nach dem Einmarsch durch die Rums-und-Bums-Kapelle brachten die MüKaRoOser Tanzmäusjer das Publikum von Anfang an in exzellente Stimmung. Ne Jeck im Rähn alias Björn Wassong kam mitsamt Kamerateam des WDR angereist.

Im Aachener Karneval eine Berühmtheit, kam Et Hühldöppe (was übersetzt die Heulsuse heißt) alias Werner Heck mit seinem Können als redegewandter Sprachakrobat auf die Bühne. Sitzungspräsident Rene Weber ernannte Et Hühldöppe zum Ehrengast auf Lebenszeit des MüKaRoOser Karnevalsvereins. Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt des Bauchredners Deutschlands, Fred van Halen mit seinem Vogel Aki.