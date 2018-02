Donald Trump und Kim Jong-un treffen sich in Neroth

(mh) Beim Umzug in Neroth mit zehn Wagen und nochmals zehn Gruppen herrschte ausgelassene Stimmung im Mausefallendorf. Das lag erstens an den farbenfrohen Beiträgen wie Hippies, den Garden des einheimischen Karnevalsvereins und der befreundeten Gruppen aus den Nachbargemeinden, zweitens an der prima Moderation von Ortsbürgermeister Egon Schommers vom Balkon des Hotels Neroburg, drittens an den ausgefallenen Gruppen wie Horst Schlämmer oder Trump samt Diktator Kim, die mit Raketen und und der Zukunft spielen und viertens an den Hunderten Besuchern, die gut gelaunt am Straßenrand feierten. ⇥Foto: Mario Hübner