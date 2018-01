Prinzen treffen sich in der Markthalle Hillesheim

(red) Beste Stimmung und viel gute Laune war Trumpf, als der Dachverband für Karneval RKK seine 1400 Mitgliedsvereine zum Prinzentreffen in die Markthalle nach Hillesheim einlud. Dem Ruf ist die Idarer Karneval-Gesellschaft aus Idar-Oberstein gerne gefolgt. In diesem Jahr wird nicht nur der 70. Geburtstag gefeiert. Erstmals nach sieben Jahren wird wieder ein Prinzenpaar gestellt. Vor dem Empfang ging es ins Hotel Augustiner Kloster. Durch den Kontakt zwischen dem Vorsitzenden Daniel E. Marx und dem Direktor Ruud Zillig konnte das Vier-Sterne-Haus zur Hofburg der Idar-Obersteiner Tollitäten umfunktioniert werden. Nach einem Empfang in der Bar konnten sich das Prinzenpaar und der Hofstaat im Hotel frisch machen, um sich auf dem Empfang in Bestform zu präsentieren. Als Dankeschön für die Gastfreundschaft überreichten Prinz Andre I. und Prinzessin Sandra II. gerne die Prinzenpaarspange sowie eine Flasche des Prinzenpaarweins an den Direktor Ruud Zillig sowie Bankettleiterin Sarah Stähler. Darüber hinaus gab es den Sessionsorden der Gesellschaft. Foto: Daniel E. Marx