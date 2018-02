später lesen Karneval Tradition in Stroheich FOTO: privat FOTO: privat Teilen

Twittern

Teilen



Jedes Jahr trifft sich die Stroheicher Dorfgemeinschaft am Karnevalsdienstag, um gemeinsam durchs Dorf von Haus zu Haus zu ziehen und Eier zu sammeln. Als kleinen Dank und Gruß gibt es für die Daheimgebliebenen dann ein Schnäpschen. So traf man sich auch in diesem Jahr bei strahlendem Sonnenschein zum Rundgang und die Ausbeute konnte sich mal wieder sehen lassen. Zum gemütlichen Beisammensein im Gemeindehaus gab es reichlich gekochte Eier und ein paar Vorträge der Dorffrauen wurden ebenfalls geboten.