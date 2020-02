Fastnacht : Umzug Hillesheim

Ganz feiner Humor beim Hillesheimer Rosenmontagszug: Der Wagen des "Bauhofs" ist der Erste und räumt auf, bevor der Zug durch die Stadt gelaufen ist - ein Biomüll-Service-Wagen holt Essensreste an der Haustür ab, bereits beim Zug besteht die Möglichkeit zu beichten und Hostien zu empfangen. Foto: Vladi Nowakowski

Hillesheim (now) Genau 36 fantasievoll gestaltete Karnevalswagen und Gruppen – und damit mit Abstand am meisten im Kreis– umfasste der Rosenmontagszug in Hillesheim. Die Teilnehmer kämpften sich, von der Kölner Straße kommend, am Augustinerplatz vorbei, der sich schon früh mit Jecken füllte.

