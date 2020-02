Walsdorf : Umzug In Walsdorf

Der Karnevalsverein bot in diesem Jahr einen hoheitsvollen Umzug mit den „kleinen“ Walsdorfer Goßbergnarren von Prinz Jayden I. und Prinzessin Mia I.“ an. Sie winkten mit Dreimol Walsdorf Alaaf nach allen Seiten verschmitzt und würdevoll in die Menge.c Der Musikverein Walsdorf-Zilsdorf begleitete im Jubiläumsjahr die zwölf fröhlichen Fußgruppen und geschmückten Motivwagen. Mit Zauberwürfel, Panzerknacker, KG Strohnoli, Huddel und Brassel, Wir sind jeck und fair, Bruchpiloten und Pustefix begeisterten sie die vielen närrischen Zuschauer, die trotz Regens am Straßenrand jubelten und sich dann zur Karnevalsparty ins Gemeindehaus aufmachten. Foto: TV/Felicitas Schulz