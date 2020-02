Fastnacht : Ausgelassene Stimmung in Stadtkyll

Umzug Stadtkyll. Foto: TV/Vladi Nowakowski

Stadtkyll (now) Das fiese Wetter kam gegen die ausgelassene Stimmung beim Stadtkyller Rosenmontagszug nicht an. Rund zehn Wagen und 13 Fußgruppen waren dabei. Der größte Wagen war ein echter Hingucker: Die „Kylltal-Queen" stellte einen Schaufelraddampfer dar, der demnächst Tausende von Touristen in die Vulkaneifel locken soll.

