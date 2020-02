Weiberfastnacht : Auszeit für die Bürgermeister: Hermeskeiler Narren übernehmen im Rathaus die Kontrolle

Hermeskeil Der Schlüssel ist weg – bis Aschermittwoch. Hermeskeils Stadtbürgermeisterin Lena Weber und VG-Chef Hartmut Heck haben sich der Narrenübermacht ergeben und an Weiberdonnerstag dem Karnevalsverein Ruck-Zuck die Kontrolle über das Rathaus überlassen.

Etwas ist anders, als der KV Ruck-Zuck am Donnerstag um 11.11 Uhr im Triumphzug in den bunt geschmückten Sitzungssaal des Hermeskeiler Rathauses einmarschiert. Die Tische und Stühle sind neu und stehen in langen Reihen, nicht mehr so dicht gedrängt wie in den Vorjahren. „Die Sitzordnung gefällt mir sehr gut, ist ja wie bei einer Kappensitzung“, lobt Jörg Hartig, Vorsitzender des Hermeskeiler Karnevalsvereins.