Fastnacht: Begnadete Sänger, gelenkige Garden

Hermeskeil. Bei der Prunk- und Galasitzung des Karnevalsvereins Ruck-Zuck Hermeskeil haben Gardetänzerinnen, Büttenredner und Sänger für Stimmung gesorgt.

Besucher singen aus Leibeskräften, tanzen ausgelassen und applaudieren immer wieder stürmisch dem Künstler, der da von der Bühne aus für Stimmung sorgt, bei der Prunk- und Galasitzung. Kai-Georg Quirin, Pfarrer im Raum Schillingen und seit vorigem Jahr Pfarrverwalter in Hermeskeil, wurde seinem Ruf in dieser Hinsicht ein weiteres Mal mehr als gerecht. Und das als begnadeter Sänger von Festzelt-Gassenhauern wie Amsterdam oder Joana ebenso wie als Büttenredner. Dass er dabei vor allem sich selbst veralberte, kam ebenso gut an wie seine Sicht der aktuellen Zölibat-Debatten. Allerdings hätte sich der beleibte Geistliche diese Diskussion „40 Kilo“ früher gewünscht, wie er eingestand. Das Herz von Prinzessin Anna I., der er unverblümt den Hof machte, dürfte er aber dennoch gewonnen haben. Und damit auch das von Prinz Frederik I., den er als Bestatter „von der Arbeit“ kenne. Nur habe dann er das Kostüm an, kommentierte der Pfarrer, der auch dafür jubelnden Applaus erhielt.