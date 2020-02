Fastnacht: Ein Traum aus 1001er Nacht in Mandern

Mandern Orientalische Schönheiten und ein Flaschengeist traten bei der Kappensitzung in Mandern auf.

Sitzungspräsident Michael Kasel schwebte zu Beginn auf einem fliegenden Teppich in den Saal unter dem Motto: „Weite Ferne, heißer Sand, Mannern verwandelt sich in orientalisches Land. Bei 1000 und 1 Nacht feiern wir Foasend wie kaan annern, fliegende Teppiche und orientalisches Flair gibt´s dieses Jahr nur beim KV Mannern“. Die anschließende Enthüllung des Bühnenbildes verursachte den ersten Gänsehautmoment. Mit viel Liebe zum Detail haben die Bühnenbildverantwortlichen Dietmar Schneider und Susanne Jakobs eine atemberaubende Kulisse geschaffen, die den perfekten Hintergrund für die zahlreichen mottogetreuen Auftritte und Kostüme der rund 100 Akteure an diesem Abend bot. Auch in dieser Session hat der KV Mannern wieder ein Prinzenpaar. Prinzessin Patricia I. und Prinz Dennis I. haben die Regentschaft übernommen.