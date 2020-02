So mancher findet sich im Vortrag der beiden Angler, Robin Weirich (links) und Eric Treinen, wieder. Foto: Herbert Thormeyer

Greimerath Greimerather Carnevalsverein Rot-Weiß 1968 feiert prächtige Gala-Kappensitzung.

Fridays for Faasend, dieses Schild hält der Sitzungspräsident vom Greimerather Carnevalsverein hoch und spielt damit auf die protestierenden jungen Umweltaktivisten an, um gleich zu fragen: „Sind Gäste aus China hier?“ Nein, die 350 Narren in der Grimoldhalle kommen alle aus der Umgebung.