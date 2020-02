Fastnachtsumzug Geisfeld : Gruselig-schöne Clowns feiern mit den Geisfeldern

Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber 27 Bilder Geisfelder Umzug mit schaurig-schönen Clowns und rüstigen Großmüttern.

Geisfeld Wind und Nieselregen können den Karnevalisten in Geisfeld wenig anhaben. Ein Dutzend Wagen und Gruppen - darunter gruselige Clowns, bunte Nixen und Großmütter in rosa Kitteln - ziehen am Sonntag bei guter Stimmung durch den Ort.