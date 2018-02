Geschichten einer Ehe und das Hulapalu-Lied

Volles Haus im Vierherrenborner Bürgersaal: Karnevalisten feiern ausgelassen bei Tanz und bravourösen närrischen Reden.

Vierherrenborn ist flächenmäßig eines der größten Dörfer in Rheinland-Pfalz, heißt es. Man sollte glauben, dass es schwierig ist, Menschen aus den entlegenen Gehöften für besondere Veranstaltungen zu begeistern. In Vierherrenborn war dies noch nie ein Problem. Man hält dort in den Vereinen, der Feuerwehr, der Gemeinde zusammen. Das wurde auch in diesem Jahr bei der Kappensitzung wieder deutlich. Das Bürgerhaus war proppenvoll. Überwiegend Vierherrenborner freuten sich über ein Programm, das viele Facetten hatte.

Natürlich kann ein kleiner Ort nicht alles aus eigener Kraft leisten. Wichtig ist aber, dass man Freunde hat. Und so kamen sie aus den Nachbarvereinen und unterstützten eine stimmungsvolle Kappensitzung: Gabi Stern-Rommelfanger aus Zerf, Chicken-Schorsch aus Schillingen, Evelyn Waringer aus Ockfen, Pastor Quirin oder Ingo Lauterbach aus Trier. „Wichtig ist, dass wir den

Gästen etwas bieten können“, meinte Christel Mersch. „Ich glaube, das ist uns wieder gelungen.“