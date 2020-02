Karnevalsumzug Greimerath 2020 : Die Prinzessin reitet in Greimerath auf einem Elefanten zum Umzug

Greimerath (bla) An Rosenmontag sind 250 Teilnehmer in 20 Gruppen, vorbei an etwa 1000 Narren gezogen. Mit dabei war Prinzessin Bente I. mit ihrem Volk aus der Session 2019, die auf einem Elefanten angeritten kam.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Rosenmontagszug Greimerath mit Prinzessin Bente I. Foto: Florian Blaes