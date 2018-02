Flower Power, Sonnenschein, schräge Typen

Polizei: Umzüge ohne Zwischenfälle

Die Polizei Hermeskeil meldet auf TV-Nachfrage, dass es bei den Rosenmontagszügen in Hermeskeil und Schillingen keinerlei Zwischenfälle gegeben habe. Die Beamten der Polizeiinspektion sind auch für den östlichen Teil der Verbandsgemeinde Kell am See zuständig.

In Hermeskeil haben die Narren nach dem Fastnachtsumzug in der Hochwaldhalle weitergefeiert. Die Party mit Livemusik wurde vom Karnevalsverein Ruck-Zuck organisiert. Die Halle sei „bis zur Decke gefüllt“, aber bislang werde dort friedlich ohne größere Vorfälle gefeiert, teilt die Polizei am frühen Abend gegen 18.15 Uhr mit.

Die Zahl der Zuschauer beim Hermeskeiler Umzug schätzt die Polizei auf etwa 4000. In Schillingern seien etwa 2000 Besucher während des Rosenmontagszugs an der Strecke unterwegs gewesen.