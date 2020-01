Fastnacht : Zwei Sänger führen Narren an – Jubiläumsumzug im Juni

Prinzessin Astrid I. und Prinz Andreas III. (Weist) regieren in der Session 2019/2020 den Reinsfelder Karneval. Foto: Simon Engelbert

Reinsfeld Die Herrschaft über die Narren im Hochwaldort Reinsfeld haben in dieser Session Prinzessin Astrid I. und Prinz Andreas III. aus dem Hause Weist übernommen. Prinz Andreas hat in den vergangenen 16 Jahren als Sitzungspräsident „Wüsti“ durch die Kappensitzungen des Karnevalsverein (KV) Reinsfeld geführt, der in diesem Jahr 50. Geburtstag feiert.

Beide Regenten engagieren sich auf vielfältige Weise für das Dorf- und Vereinsleben. Andreas Weist ist seit einigen Jahren schon politisch aktiv, war für die CDU Mitglied im Verbandsgemeinderat Hermeskeil und gehört aktuell dem Gemeinderat in Reinsfeld an. Mit seiner Frau Astrid verbindet ihn unter anderem die Leidenschaft fürs Singen. Beide sind Mitglieder in der A-cappella-Formation Chorschatten, sie gehört zu den Sopranstimmen, er singt Bass. Außerdem engagiert sich das Paar in der Kirchengemeinde.