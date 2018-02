Heidenburg: Gute Stimmung und ein aufgeregter Ex-Regent

300 Besucher haben eine gelungene Sitzung der Hädaborja Flappesse erlebt. Das aktuelle Prinzenpaar sorgte für einigen Wirbel.

( Ein Prinz, der wegen seiner (Ex-) Prinzessin eifersüchtig ist: Der Auftritt von Joachim Hagen in der Bütt bei der Kappensitzung der Hädeborja Flappesse ist nicht alltäglich gewesen. Der Grund für Hagens – humorvoll vorgetragenen – Ärger: Die aktuelle Prinzessin Heike II. , die an der Seite von Jörg I. die Regentschaft über Heidenburg übernommen hat, war vor 33 Jahren dort schon einmal Prinzessin, eben mit jenem protestierenden Hagen, der für seine Büttenrede extra aus seinem jetzigen Wohnort Leiwen angereist ist.

Doch zum Schluss seiner Rede zeigt er sich versöhnungsbereit: „Dann gebe ich euch gegen ein paar Flaschen Wein meinen Segen.“ Die Begegnung ist eine der vielen Höhepunkte der Sitzung gewesen. Mitreißende Tänze wie die der Garden aus Heidenburg und Leiwen, humorvolle Büttenreden wie die von Silvia Timm als Gemeindepenner, die neben zahlreichen Einheimischen auch die Kommunalreform aufs Korn genommen hat („Das läuft im Moment so, als ob ich nachts auf Klo geh: Aufstehen, ein bisschen abschlagen, etwas rum­sabbern und weiter gepennt“), und ein gut aufgelegter Sitzungspräsident Kai Eiserloh, dem es gelungen ist, die 300 Besucher auch ohne Livemusik zum Mitsingen und Schunkeln zu bewegen, haben für einen stimmungsvollen Verlauf der Sitzung gesorgt.

Die Aktiven: Herold: Sascha Greuel; Prinzenpaar: Jörg I. und Heike II.; Sitzungspräsident: Kai Eiserloh; 1. Vorsitzende: Simone Thiele; Minigarde, Trainerinnen: Cindy Lofi, Denise Jäger, Yvonne Künzer; Gemeindepenner: Silvia Timm; Prinzengarde Leiwen, Trainerin: Kristina Freiberger; Der erste Prinz seines Zeichens: Joachim Hagen; Gesangsvortrag Purple Rain: Phillip Eiden; KV Livia Leiwen: Prinzessin Senta I. und Prinz Phillip I.; Männerballett, Trainerinnen: Katrin Becker, Nicole Laschet; Könige der Nacht: Tim Ternes, Günther Ternes, Axel Spieles, Kai Eiserloh; Prinzengarde Heidenburg, Trainerin: Katrin Becker, Denise Jäger; Hausmeister: Thomas Schwinden; Männerballett Ruwer, Trainerin: Gerti Scharf; Aschenputtel mal anders: Heike Meter-Schu, Jörg Schu, Sascha Greuel, Yvonne Künzer, Christine Meter, Michelle Barthelme, Filice Micheln.