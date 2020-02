Kappensitzung Haag : Bei den Rotmatten bebt die Bude

Morbach-Haag Im Morbacher Ortsbezirk Haag wird bis weit nach Mitternacht mit einem gelungenen Programm gefeiert.

Pünktlich um 20.11 Uhr ziehen Funkengarde und Elferrat in die festlich geschmückte Narrhalla in Morbach-Haag ein. Sitzungspräsident Stefan Münster eröffnet die Sitzung und begrüßt das närrische Publikum in der voll besetzten Festhalle. Das Prinzenpaar 2020 Prinz Mark von Fels und Retsch (Mark Tetzlaff) und Katrin von Fritsch und Bernd (Katrin Tetzlaff) betritt unter tobendem Beifall die Bühne, das scheidende Prinzenpaar Eugen von Dach und Ziegel (Eugen Ziegenhagel) und Vanessa ess net mehr (Vanessa Ziegenhagel) überreicht die närrischen Insignien, und das närrische Programm nimmt seinen Lauf.