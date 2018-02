später lesen Fastnacht Drepsdrelles, Kirmes und Karneval FOTO: Christoph Strouvelle FOTO: Christoph Strouvelle Teilen

Eine Sitzung mit „Schinken und Speck“, was laut Sitzungspräsident Stefan Münster für Tänze und Vorträge steht, haben die 250 Besucher der Kappensitzung der Häja Rotmatten begeistert. Unter den Augen des Prinzenpaares Eugen und Vanessa, aber ohne den Ortsvorsteher Norbert Schemer, der an diesem Abend laut Münster seinen 80. Geburtstag gefeiert hat und bei dem sich Bundeskanzlerin Angela Merkel Rat holt („Ich will auch so lang im Amt bleiben wie du“), haben sich die Büttenredner wie der Häja Rotmatt alias Georg Marx und Stefan Münster als der Drepsdrelles mit Selfie-Stick über die kleine und die große Politik sowie das Dorfgeschehen lustig gemacht. Einen wichtigen Raum dabei hat die Kirmes eingenommen, bei der im November die Haager aufgrund eines Fehlers im „Betriebssystem der Wasserarbeiter“ ungeduscht feiern mussten. „Schlimmer wärs, wenn uns das Bier ausging“, kommentiert der Drepsdrelles das Geschehen. Aber auch einen individuellen Biokreislauf haben die Haager vorgestellt, bei dem neben der neuen Biotüte und deren Transport nach Weiperath die Mitfahrerbänke und der Seniorenbus eine Rolle spielen. Von Christoph Strouvelle