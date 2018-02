Ein Dreigestirn und die Nationalparkbahn

Lokale Themen und viel Spaß haben die Thalfanger Narren den zahlreichen Zuschauern am Straßenrand nahegebracht. Von Christoph Strouvelle

Kalt, aber trocken: Bei idealem Fastnachtswetter machen sich in Thalfang 24 Wagen und Fußgruppen auf den Weg durch den Mittelpunktort der Mark. Lokale Themen sind Abrechnungen beim Straßenfest in Thalfang, leere kommunale Kassen, die Piraten zum Entern animieren, und die Nationalparkbahn, die zuverlässig mit Kohle fährt, wenn der „Dieselwahn“ zu Ende geht. Böse gehen einige Narren mit einem selbst gekürten Kölner Dreigestirn um in Person von Prinz Marc (Hüllenkremer), der als Marionette an den Strippen hängt, die von Bauer Ritchi und Jungfrau Reiner gezogen werden. Im Anhänger findet sich in Form von tierischen Ausscheidungen das Ergebnis einer 8508 Euro teuren Reise dreier Kommunalpolitiker zu einem Anwaltsbüro in Köln. Doch auch Fußgruppen, die sich Troll, Wichtel und Zwerg vom höchsten Berg des Landes und des Nationalparks verpflichtet fühlen sowie die Frauen der Gymnastikgruppe Thalfang, die schnell das Geschlecht gewechselt haben und sich als bunte Hähne auf den Umzug begeben haben, veranlassen die Zuschauer am Straßenrand zum Lachen und neugierigen Betrachten. Traditionell begrüßen die Thalfanger auch eine Musikgruppe von Mülheim an der Mosel.

FOTO: Christoph Strouvelle

FOTO: Christoph Strouvelle

FOTO: Christoph Strouvelle