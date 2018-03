Eine große Koalition der Narren

Die Morbacher Dilldappen zaubern einen Mix aus Tänzen und Vorträgen auf die Bühne. Und sie bereiten sich auf die Übernahme der Thalfanger Nachbarn vor. Von Christoph Strouvelle

Jamaika und Christian Lindner im Gespräch mit Moderatorin Bettina Schausten: Die geplatzten Koalitionsverhandlungen arbeiten die Morbacher Dilldappen bei der Kappensitzung närrisch auf, passend zum diesjährigen Motto „Jamaika hin, Jamaika her, bei uns steppt der Bär.“

Kurt Müllers als FDP-Chef will dann auch Jamaika „great again“ machen und hat sich deshalb zwei Wochen auf der Karibikinsel gegönnt, weil man es den Menschen dort schuldig sei und man beim Rauchen einiger Tütchen schön Joint-Venture-Projekte besprechen könne. Doch die Ausflüge in die Politik sind nur eines der vielen Themen, die die Morbacher Dilldappen bei ihrer ersten Sitzung auf die Bühne des Festsaals der Baldenauhalle anschneiden. Mitreißende Tänze des Funkenmariechens, diesmal mit männlicher Unterstützung der Funken in Gardeuniform, und als ägyptische Schönheiten rund um Kleopatra sowie des Männerballetts in Top-Gun-Uniform umrahmen Vorträge, die den Nerv der 250 Besucher treffen.

So manch seltenes Stück vom Ruhrpott-Carpaccio alias Currywurst eines Morbacher Imbisses über die Ersatzwährung Morbacher Taler bis zum Megaphon eines Morbacher Fußballfans wird bei der nachgestellten Fernsehshow Bares für Rares angeboten und bewertet.

„War Ihr Vater auch ein Sprachrohr?“ fragt Horst Lichter, dargestellt von Andy Schäfer, den Verkäufer Corky Greweling. „Fragen Sie mal den Bürgermeister und den Ortsvorsteher“, lautet dessen vielsagende Antwort. Als Publikumslieblinge erweisensich wie bereits im Vorjahr die Geschwister Franziska und Felix Gauer erwiesen. Ob Ministrantenessen beim Italiener, der Papa, der früher im Dunkeln mit den Mädchen geknutscht hat („So sieht die Mama och aus“) oder der gestorbene Hase, den das kleine Mädchen mehr betrauert als die tote Tante („Die musst ich ja net vom Taschengeld bezahle“): Die Witze, vorgetragen in bestem Morbacher Platt, begeistern die Narren. Zum Schluss bringen die beiden Youngsters das Publikum auch noch zum Singen.

Und auch Gesundheitsthemen stehen bei den Dilldappen hoch im Kurs. Zum einen beobachtet Thomas Alberts als Reha-Patient die potenziellen Kurschatten und die Macken der Reha-Besucher aufmerksam („Die Pommes klein, mittel oder groß? Egal, mach gemischt“). Des weiteren sorgt Nils Tuschik mit seinem Gedächtnis-Protokoll nicht nur aus dem Krankenhaus für einen weiteren Höhepunkt der Sitzung.

Die aktuelle Lokalpolitik mit der anstehenden Kommunalreform nehmen die Allemollis aufs Korn. „Wir schaffen das schon – vier mal elf Millionen“, zeigen sie sich optimistisch bezüglich der Aufnahme von Thalfanger Ortsgemeinden und der damit verbundenen Schulden in beträchtlicher Höhe.

Thomas Gauer erklimmt als Postbote die närrische Bühne in der Baldenauhalle. Er liefert dem Morbacher Bürgermeister Andreas Hackethal eine Bergsteigerausrüstung aus: „Die braucht er, denn er ist demnächst Eigentümer der beiden höchsten Erhebungen in Rheinland-Pfalz: dem Erbeskopf und dem Thalfanger Schuldenberg.“

Mitwirkende: Sitzungspräsident: Thomas Alberts; Präsident: Frank Retzler; Kinderpräsident: Luca Marx; Prolog: Oliver Staatz; Funkengarde, Trainerin: Jennifer Anton; Alles ist gut: Thomas Alberts; Chillen statt Grillen: Guido Paul, Daniel Paul; Funkenmariechen Tanzpaar: Romy Wagner, Kenny Retzler; Jamaika-Interview: Kurt Müllers, Nils Tuschik; Stimmungsrunde WPC-Trio Playback: Michael Pauly, Corky Greweling, Winni Faller; Bares für Rares: Andy Schäfer, Frank Retzler, Johnny Klein, Lina Andres, Michael Pauly, Franz Decker, Harry Andres, Corky Greweling, Winnie Faller, Kurt Müllers; Geschwister: Franziska und Felix Gauer; Männerballett, Trainerin: Camilla Müller; Cooler Typ: Nils Tuschik; Allemollis: Johnny Klein, Walter Blasius, Michael Jörg, Guido Paul, Frank Retzler; Postmann: Thomas Gauer; Funkengarde I mit Showtanz Cleopatra, Trainerinnen Tinchen Anton und Lisa Jung. Live-Musik: Morbacher Musikverein, Leitung: Gottfried Zorn.