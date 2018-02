Im Sommer geht es richtig rund

Die Gonzerather Narren sind mit ihrer Sitzung in die Jubiläumssession gestartet.

Als Sitzungspräsident Frank Friedhofen die Närrinnen und Narrhalesen in der voll besetzten Schackbergnarhalla begrüßte, war dies der Auftakt in die 5x11 Jubiläumssession der „Hejele“. Er übergab das Zepter an das Jubiläumsprinzenpaar Prinz Jochen I. vom Stamme der Pattanen und ihre Lieblichkeit Prinzessin Carola I. von der Mosella. Es folgte ein gelungener, bunter Abend mit Traditionsfiguren, altbewährten Krachern, jungen Gesichtern und tiefen Einblicken. Erstmals hatte die mittlere Garde aus dem Hejelnachwuchs ihren Auftritt bei den großen „Hejele“.

Der nächste Höhepunkt folgt am Dienstag, 13. Februar, mit dem Umzug ab 14.11 Uhr. Am Aschermittwoch ist für die „Hejele“ nicht alles vorbei. Denn im Sommer wird das Vereinsjubiläum 5x11 groß gefeiert: am Freitag, 15. Juni, mit einer großen Jubiläumssitzung und am Samstag, 16. Juni, mit einem Jubiläumsumzug.

Aktive: Carola Alt, Jochen Alt, Nina Kallenberg, Janine Ehlen, Eileen Hauptmann, Darline Möger, Angelika Rossa, Ann-Christin Dienhard, Zoe Steinmetz, Laura Geller, Isabelle Müller, Elena Klein, Selina Nowrot, Nico Roth, Simon Ehlen, Ewald Reitz, Bernd Schneider, Jahn Thömmes, Andreas Rösler, Axel Schneider, Frank Klein, Andre Schlippes, Michael Wolter, Jürgen Martini, Ludwig Mayer, Marco Reitz, Willi Prinz, Sascha Reitz, Frank Kaiser, Frank Friedhofen, Christoph Steinmetz, Franziska Thomas, Lina Schneider, Sophie Thomas, Roxane Kieren, Kira Roth, Mia Finnley, Jana Görg, Chantal Schwarz, Joana Ries, Johanna Rath, Milena Klingel, Annika Ries, Luisa Ries, Eric Thömmes, Sven Wolter, Dennis Wagner, Rosi Wolter, Marion Braun Gebhard, Christina Fischer, Claudia Geller, Sabrina Haase, Kathi Herges, Susanne Klein, Martina Kollmann Steinmetz, Melanie Möger, Ines Nowrot, Isabell Rosel Manz, Sabine Schmitt Bauer, Anja M. Schneider, Verena Schneider, Angelina Schröder, Andrea Wilbert, Armin Schmitt, Kerstin Herlach, Danny Petry, Judith Linn, Monja Kallenberg, Hannah Friedhofen, Sven Flach, David Schmitt, Lukas Linn, Thomas Mettler, Dennis Gorges, Christina Schulz, Karina Zimmer, Marco Weinig.