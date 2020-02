Kappensitzung Schönberg : Kappeskepp mit Karneval der Tiere

Schönberg (red) Imausverkauften Jugendheim, das mehr einem exotischen Zoo ähnelte – oder wie der Kommandant der Schweicher Stadthusaren es in Anspielung auf die Größe nannte, im „närrischsten Wohnzimmer im Hochwald“ – feierten die Schemricher Kappeskepp mit ihren Gästen bis in die frühen Morgenstunden zu Live-Musik ihre Kappessitzung.

Los ging es jedoch mit den Kleinsten der Kappeskepp, den Dance Girls (Loreen Weber, Jolene Machalowski, Christiana Ilieva, Christina Ilieva). Gefolgt von einem Sketch von Dany Ilieva und Silas Louis, in dem aus Sicherheitsgründen Meerschweinchen die Suppe vorkosten mussten. Die „Jakob Sisters“ waren bei ihrem Auftritt so nahe am Original, dass man grübelte, ob es nicht die echten sein könnten (Ute Künzer-Weber, Andrea Petri, Vanessa Prümm). Siggi Prümm und Joachim Junk überzeugten in ihrem Sketch mit der Frage, „ob Hermann mal etwas machen will“. Die Pubertätskepp, stellten unter Beweis, dass sie schon in der Lage sind, bei der Bundeswehr das Regiment zu führen, obwohl die Gehorsamkeit gegenüber Vorgesetzten noch viel Luft nach oben bot.