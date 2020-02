Kostenpflichtiger Inhalt: Gonzerath : Bunte Fußgruppen und starke Wagen in Gonzerath

In Gonzerath endet die Straßenfastnacht der Einheitsgemeinde Morbach. 26 Wagen und Fußgruppen machen sich auf den Weg bis zur Linde. Am Dorfplatz stehen die vielen Besucher in mehreren Reihen, um das närrische Spektakel mitzuerleben.

Foto: Christoph Strouvelle.