Umzug Heinzerath : Piraten, Bobfahrer und eine große Giraffe

Piraten, Bobfahrer und eine große Giraffe Elzerath/Heinzerath cst Traditionell beginnt die Straßenfastnacht in der Einheitsgemeinde Morbach mit dem Umzug von Elzerath nach Heinzerath. In diesem Jahr haben sich 13 Wagen und 17 Fußgruppen bei idealen äußeren Bedingungen auf den Fußmarsch zwischen den beiden Dörfern begeben. Die Themen umfassten Piraten, Tiere in verschiedener Form, einen Westernsaloon und ein Geisterhaus und vieles mehr. Besonders eindrucksvoll: Der Bob der Elzerather Feuerwehr. Foto: Christoph Strouvelle