Schneeregen in Hundheim

(hpl) Trotz einsetzendem Schneeregen lassen sich auch die Hundheimer Narren nicht vom Feiern abhalten. Hier ziehen 19 Wagen und Fußgruppen durch das Dorf. Zu den Motiven zählen Walt Disney, der Schuh des Manitu, Tausendfüßler, Lokomotiven, Hippies, Matrosen, die 1980er Jahre und sogar die Bundeswehr. Dafür gab es sogar einen eigenen Motivwagen mit einem Sperrholz-Pater in Rosa-Fleck-Tarnanzug mit dem Motto: „In Goundel gibt’s keine Frauen mehr, die sind alle bei der Bundeswehr. Auch die Dog City Girls, die bekannte Tanzgruppe aus Hundheim, ist am Start. Ihre Tänzerinnen und Tänzer haben sich als Zootiere verkleidet. Ein Super-Mario-Zug in Anlehnung an das Computerspiel komplettiert die bunte Truppe der Hundheimer und ihrer befreundeten Karnevalsvereine.