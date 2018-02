Superhelden und ein rosa Cadillac

Mehr als 20 Narrengruppen und Wagen machen sich beim ersten Umzug in Morbach auf den Weg. Von Christoph Strouvelle

Der Straßenkarneval in der Einheitsgemeinde Morbach hat begonnen. Am Sonntag haben sich 22 Wagen und Fußgruppen bei kaltem, aber trockenem Wetter auf den Weg von Elzerath zum Gemeindehaus nach Heinzerath begeben. Die Hälfte der Teilnehmer stammt aus den beiden Orten selbst. Weitere Teilnehmer kommen von der Mosel, den umliegenden Dörfern und auch aus Morbach selbst, das erste Mal seit langem, sagt Zugorganisatorin Tamara Friedrich. Die Motive der Wagenbauer und Fußgruppen sind sehr vielseitig und bunt gewesen. Ein rosafarbener Cadillac in Übergröße, gebaut von den Aktiven des Fördervereins der Elzerather Feuerwehr, hat zu den närrischen Aufbauten gehört, die die Blicke der Narren am Straßenrand besonders auf sich gezogen haben. Die Thekenkicker Gutenthal glauben bereits an den fünften Stern der deutschen Fußballnationalmannschaft und auch Cowboys sind wieder aktuell. Die Lokalpolitik haben die Narren nicht aufs Korn genommen. Dafür hat eine Gruppe mithilfe von Europaletten ein überdimensionales Insektenhotel gebaut und sich mit dem Thema Bienensterben befasst. Und auch Helden und Märchen jeglicher Art sind von den Wagenbauern und den Fußgruppen thematisiert worden, angefangen von Rotkäppchen über Super-Mario bis hin zu den Comicfiguren Superman, Superwoman und Hulk.