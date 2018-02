später lesen Fastnacht „Wir sind alle echte Berja Wackessen“ FOTO: Veranstalter FOTO: Veranstalter Teilen

Die „Berja Wackessen“ haben zur Kappensitzung geladen, und die Narren ließen nicht auf sich warten: Das Dorfgemeinschaftshaus in Berglicht war voll besetzt mit Gästen aus Berglich, den umliegenden Dörfern und sogar Besuchern aus Hessen. Und die schmetterten auch alle die Hymne „Wir sind alle echte Berja Wackessen“ des No Name Chors mit. red