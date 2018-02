Gäken feiern gäkisch gute Galasitzung

300 Karnevalisten zählte die Kappensitzung in Trierweiler. Es gab ein Prinzenpaar, Tanz und witzige Büttenreden. Von Silke Jessen

In der Turnhalle der Trierweilerer Grundschule sind die 300 Gäken schon bester Laune. Sie tanzen, schunkeln, lachen und stimmen gemeinsam und lautstark so manchen Karnevalshit an. Sitzungspräsident Andreas Barzen vom Karnevalverein Treawelera Gäken 1990 (KVT) führt gekonnt durch den fröhlichen Abend und stellt den Trierweilern das noch jugendliche Prinzenpaar vor: Blechbläser Prinz Niklas I. und Fußballerin Prinzessin Lea I. Neugierig umringt werden die beiden Regenten von 22 jungen Tänzerinnen der Kindergarde, die einen schwungvollen Gardetanz auf der großen Bühne präsentieren und zum Schluss ganz mühelos in den Spagat rutschen.

Der Showtanz der KVT-Dance Girls begeistert mit seinen tollen Akrobatik- und Hip-Hop-Elementen. Es werden sogar Salti auf der Bühne geturnt. Als die Stadtgarde Augusta Treverorum lautstark in die Treawelera Narhalla einzieht, klatschen die Narren fasziniert Beifall. Auch das Solomariechen und das Tanzduo ziehen die Narren in ihren Bann.

Die Höhepunkte des Abends sind der Besuch des Trierer Stadtprinzenpaares Anja I. und Peter I. von Hagatec und natürlich der Auftritt der Großen Geilen Garde (GGG).

Aktive: erster Vorsitzender und Sitzungspräsident Andreas Barzen, Elferrat, Büttenreden: Marion Barzen, Werner Schilling, Dance Attack: Katrin Schartz, Alisha Hill, Jolina Schommer, Maya Plymale, Johanna Förster, Elisa Stemper, Nicole Schömer, Kimberly Fries, Michelle Fries, Die Dance Girls, Kindergarde: Trainerinnen: Kerstin Fries, Christiane Wallerrath, Große Garde: Trainerin: Nathalie Ewen, Jugendshowtanzgruppe: Die KV-Angels, Männerballett: Trainerinnen: Sandra Borne, Barbara Feltes, Solomariechen: Saskia Drinda, Trainerin: Nathalie Ewen und Sarah Drinda, Tanzpaar: Angelina Fries und Mia Wallerath, Trainer: Natalie Ewen, Männer und Frauen Tanzgruppe, Die Wonneproppen, Große Geile Garde (GGG), Musik: „Two for you“ Werner und Birgit Orth