Der Kartenvorverkauf für die Kappensitzung des Karneval- und Theaterclubs Konz 1970 (KCK) ist gestartet. Ab sofort sind die Eintrittskarten bei Optik Kranz in der Granastraße 38 in Konz erhältlich. Die Kappensitzung findet am Samstag, 3. Februar, im TG Sportpark statt. Einlass ist um 19.11 Uhr, ab 20.11 Uhr erwarten das Publikum variantenreiche Vorführungen mit Tänzen, Büttenreden und Sketchen.