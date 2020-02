Fastnacht: Als Kraxler Pit den Wasserliescher Berg ohne Sauerstoff besteigt

Wasserliesch. Mehr als 200 Narren feiern die erste Kappensitzung des KCW O Mamo Pabo mit Dirndl-Showtanz, Bambinigarde und Partyalarm.

Nach dem Ausflug in die Welt der Politik folgte der Auftritt von Solomariechen Mia Müller, bevor die Tanzgruppe Partyalarm den Saal zum Toben brachte.

In der Bütt berichtete Antonia aus Tirol (Sabine Meerstein) über ihre Erlebnisse im Skiurlaub in Wasserliesch. Auf die hohe See hingegen verschlug es die Matrosinnen der Tanzgruppe Chaosteam. Silke Engel und Stefan Nilles beklagten sich in der dritten Büttenrede des Abends über ihr gemeinsames Eheleben