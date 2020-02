Fastnacht: Die Närrinnen übernehmen das Zepter

Tawern In Tawern überzeugten die Aktiven bei zwei Weibersitzungen mit viel Tanz, Humor und Spaß. Dabei überwogen die Beiträge der Damen auf der Bühne.

So langsam kündigte sich das große Finale an, zuvor wussten Sepp und Samantha (Uschi Clemens und Petra Mersdorf) noch so einiges von der Bühne aus zu berichten und sorgten für Lachsalven am laufenden Band. Ein Höhepunkt des Abends waren die beiden Feuerwehrfrauen (Jutta Rausch und Claudia Freis-Nilles), die zu spät zum Einsatz kamen und an der Bushaltestelle warteten, um dort über Gott und die Welt zu plaudern. Zum Schluss erschienen alle Akteure auf der Bühne und Dankesworte gab es vom CC Präsidenten Michael Binz und Andrea Gerardy.