Konz/Hermeskeil/Saarburg/Kell am See Die Bürgermeister von Konz, Saarburg, Hermeskeil und Kell haben ihre Rathausschlüssel abgegeben. Der Frohsinn regiert.

Den Schlüssel zur Macht geben Stadtbürgermeisterin Lena Weber und VG-Chef Hartmut Heck ohne Widerstand her. Weil die Stadtchefin „Spaß an Jux und Dollerei“ hat, steigt sie selbst in die Bütt und erntet viel Applaus. Besonders laut beklatscht wird das 2020er Rathaus-Prinzenpaar Sarah I. und Pascal I. „Eure Regierungszeit dauert zwar nur einen Tag, aber der kann heftig sein“, warnt sie der Verwaltungschef.

Ihrer Tradition treu bleiben die Karnevalisten aus Kell, Mandern, Schillingen und Greimerath. Auch ohne Verwaltungssitz schnappen sie sich eben vor dem Bürgerbüro in Kell am See das Symbol der Macht, den goldenen Schlüssel. Auch den Schlips büßt der VG-Beigeordnete Tim Kohley noch ein. In seiner Rede an die Narren erinnert er auch ein wenig sehnsüchtig an die Zeit vor der Fusion mit Saarburg: „Oh, was war das schön in Kell, da ging alles nicht so schnell.“ Nach ein paar Liedern ziehen die Narren im Anschluss feiernd durch den Ort.