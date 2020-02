Unsere Vereine : Gesundheit, Spaß und Kreativität

Sehr gelb kamen die Crazy Hoppers Aerobic an der Fastnacht 2017 daher. Foto: Verein

TAWERN CrAzY HoPpErS Aerobics Tawern hält fit und zeigt unterhaltsame Showtänze. 270 Mitglieder im Alter von sechs bis 78 Jahren zählt der Verein.

Die Nachfrage war so groß, dass sich der Verein in rasanter Geschwindigkeit von 18 Gründerinnen auf 320 Mitglieder, der Höchststand nach fünf Jahren, vergrößerte. Neben den Fitnesskursen für Frauen kamen 2013 auch Tanzkurse für Kinder und Senioren dazu.

Für ein Tanzthema werden viele Vorschläge gesammelt. Die ganze Gruppe denkt sich die Schritte aus und probiert so lange, bis es klappt. Auf welche Musik getanzt wird, bestimmt das gesamte Team.

Anja Munch ist die zweite Vorsitzende und von Anfang an dabei. Sie sagt: „Dieser Verein hat mich in meinem allgemeinen Wohlbefinden positiv verändert.“ Es mache Spaß hier mitzumachen. Und das alles für sechs Euro im Monat. Und die Geselligkeit gebe es kostenlos dazu. „Auch Mutter und Kind sind bei uns bestens aufgehoben“, fügt die Stellvertretende Vorsitzende hinzu.

Neben dem wöchentlichen Sportkursen bieten die CrAzY HoPpErS Aerobics einmal im Jahr den Mitgliedern an, eine andere Sportart gemeinsam auszuprobieren. Das Angebot geht von Drachenboot-, Kletterwald-, Kanu- bis zu Wandertouren.

Seit 2017 gibt es die CrAzY HoPpErS Showtanz-Gruppe, die regional an Tanzwettbewerben teilnimmt. In 2019 wurden sie mit dem 3. Platz beim Show Dance Contest in der Trierer Europahalle ausgezeichnet.