Karnevalsumzug Waserliesch 2020 : KCW feiert Apres Ski am Liescher Berg

Wasserliesch (hds) 2500 Jecken waren am Sonntag in Wasserliesch unterwegs. Grauer Himmel und Nieselregen schreckten sie nicht ab, ihren Straßenkarneval zu feiern. Mit starker Unterstützung aus Könen (Riet Rous), dem KCK Konz, sowie den umliegenden Gemeinden kochte der Marktplatz am Wasserliescher Hof.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wasserliesch feiert Apres Ski am Liescher Berg wie noch nie! Foto: Dieter Soltau