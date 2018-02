später lesen Fastnacht Buntes Spektakel bei Jubiläumszug FOTO: Herbert Thormeyer FOTO: Herbert Thormeyer Teilen

400 Teilnehmer sind am Sonntag mit dem Fastnachtsumzug von Karthaus nach Konz gezogen. Gut 6000 Zuschauer haben am Straßenrand gefeiert. Aus Sicht einiger Besucher geht es wieder bergauf mit dem Karneval in der Stadt.