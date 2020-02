Tawern Mehr als 250 Narren sehen in Tawern aktuelle Reden und beeindruckende Gardetänze.

„Ohne Motto, ohne Prinzenpaar, aber laut wie jedes Jahr“: So feierte der CC Rot-Weiss Tawern seine erste von vier Kappensitzungen im ausverkauften Bürgerhaus vor mehr als 250 Narren. Mit dem Aufmarsch der vier Garden und dem Elferrat wurde die Sitzung eröffnet. Neben den Gardetänzen griffen aber auch die Büttenredner aktuelle Themen auf. So hat „De Geploaten“ alias Florian Faber seit diesem Jahr einen neuen Nebenjob, in dem er zweimal am Tag beim örtlichen Bäcker in die Papiertonne springt, um der Flut an Kassenbons Herr zu werden. Mit Simsalagrimm, einem Medley aus bekannten Märchen, begeisterte die Crazyhoppers-Showtanzgruppe. Bevor die CC-Live-Band „De Broiler“ dem Publikum noch mal so richtig einheizten, wurden die Narren in Tawern mit einem kurzweiligen Programm von mehr als vier Stunden der über 100 Aktiven belohnt.