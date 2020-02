Fastnacht : Narren fliegen durch das Weltall

Der Nachtumzug in Beuren. Foto: Florian Blaes

(bla) Es ist viel los an Weiberdonnerstagabend um 19.11 Uhr in Beuren/Hochwald. Mehr als 1200 Narren kommen zum (Fast)-Nachtumzug unter dem Motto „Weltall“. In bunten und leuchtenden Farben ziehen zwölf Wagen und zehn Fußgruppen mit 250 Aktiven durch die Beu‑rener Straßen.

Mit dabei ist auch das Kinderprinzenpaar 2020 Prinzessin Annalena I. und Prinz Philipp II. sowie das Prinzenpaar Christina I. und Mathias I. aus Beu­ren. Im Anschluss an den Umzug wird bis tief in die Nacht im Bürgerhaus weiter gefeiert.