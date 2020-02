Wiltingen Da steppt die Laus: bei der Disco-Night-Fever-Kappensitzung mit After-Show-Party in Wiltingen. Unter dem Motto „Disco Pogo dingelingeling – Reblaus Foasent es ous Ding!

Einige Lacher des Abends konnte Walter Weber mit einigen Episoden aus dem bewegten Leben eines Betrunkenen für sich verbuchen. Ein besonderer Gast an diesem Abend waren die Trierer Hofmusikanten unter der Leitung von Michael Hensen. Sie rockten den Saal.

Elfen und Feen an der Saar, Fabelwelt beim KVK

Mit viel Schwung und cooler Musik tanzten sich die Wingertschnecken in die Herzen der Zuschauer in der ersten Ausgabe der Reblaus Hitparade.

Die nächste Aktive in der Bütt, Emmeler Scheierpurts Maarie (Maria Kremer), strapazierte die Lachmuskeln durch ihre Büttenrede gehörig. Die Newcomer des Programms waren die Tänzer von 11 Promille, trainiert von Jessica Diefenbach. Sie brachten die Bühne zum Beben.

Weitere Termine: Weiberparty an Weiberdonnerstag ab 19:33 Uhr im Bürgerhaus; zweite Kappensitzung am Samstag, 22. Februar, um 19:33 Uhr; Reblaus-Intercity am Rosenmontag, 24. Februar, um 14.11 Uhr mit anschl. Party im Bürgerhaus.